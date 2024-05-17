В Госдуме сравнили приём Путина и Блинкена в Китае

Значение визита президента России Владимира Путина в Китай сложно переоценить. А чтобы понять, насколько этот визит важен и для Пекина, достаточно вспомнить, как холодно там принимали американского госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин.

"Можно много говорить, можно смотреть на визиты Блинкена в тот же Китай, как холодно принимает тот же Си Цзиньпин его. Но показатель какой? Избирается председатель Си руководителем государства, и первый визит — в Российскую Федерацию. Вступает в должность президент Российской Федерации — первый визит в Китай. Это самый главный показатель", — подчеркнул парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".