В Госдуме сравнили приём Путина и Блинкена в Китае
Владимир Путин во время визита в Харбин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Значение визита президента России Владимира Путина в Китай сложно переоценить. А чтобы понять, насколько этот визит важен и для Пекина, достаточно вспомнить, как холодно там принимали американского госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин.
"Можно много говорить, можно смотреть на визиты Блинкена в тот же Китай, как холодно принимает тот же Си Цзиньпин его. Но показатель какой? Избирается председатель Си руководителем государства, и первый визит — в Российскую Федерацию. Вступает в должность президент Российской Федерации — первый визит в Китай. Это самый главный показатель", — подчеркнул парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также напомнил, что одни из главных партнёров России — это те страны, где или коммунистические партии находятся у власти, или социалистический режим, или народно-освободительные силы. В связи с этим он напомнил о визите в Москву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля 9 Мая.
Напомним, что самолёт российской делегации прибыл в аэропорт Пекина вечером 15 мая. Гостей из России встречали пушечными залпами и композицией "Подмосковные вечера". По итогам двухчасовых переговоров лидеры РФ и КНР подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Вечером они провели неформальные переговоры, а затем в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" Путин и Си Цзиньпин сначала прогулялись по парку и попили китайского чая, а потом переговорили тет-а-тет за закрытыми дверями. 17 мая Путин был в Харбине. Он принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо, а затем приехал в Харбинский политехнический университет, где осмотрел экспозицию музея и пообщался со студентами — как китайскими, так и русскими.