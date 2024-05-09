Путин заявил, что Россия не принимает политику США по ограничению развития Кубы

Москва не принимает политику Соединённых Штатов по ограничению развития Кубы. Об этом заявил президент РФ на встрече с кубинским коллегой Мигелем Диасом-Канелем.

"Мы с неприятием, с чувством поддержки кубинского народа всегда воспринимаем попытки, которые на протяжении многих лет продолжаются со стороны Соединённых Штатов — попытки ограничить развитие Кубы, нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями", — сказал российский лидер.

В свою очередь Мигель Диас-Канель заявил, что РФ может всегда рассчитывать, что Куба поддержит её, поскольку эти страны — "друзья и братья". Он также пожелал Путину успеха в проведении специальной военной операции. Президент Кубы подчеркнул, что Гавана осуждает геополитическую манипуляцию США и попытки приближения НАТО к границам России. Также Мигель Диас-Канель передал Путину поздравительное письмо от Рауля Кастро.