Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил его за соболезнования в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). Встреча состоялась в Кремле после приёма от имени президента РФ в честь глав государств, приглашённых на торжества по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле 9 мая. Видео © Life.ru

"Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта", — отметил Путин.

Рахмон подчеркнул, что Душанбе выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом: с этим явлением, по словам политика, необходимо бороться везде. Лидер Таджикистана отметил, что терроризм не имеет национальности, религии и родины, это глобальная проблема. Путин в свою очередь указал, что спецслужбы двух стран наладили работу по реагированию на угрозы терроризма.