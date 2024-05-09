Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в "Крокусе"
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент РФ Владимир Путин на переговорах в Кремле 9 мая. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил его за соболезнования в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). Встреча состоялась в Кремле после приёма от имени президента РФ в честь глав государств, приглашённых на торжества по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле 9 мая. Видео © Life.ru
"Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта", — отметил Путин.
Рахмон подчеркнул, что Душанбе выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом: с этим явлением, по словам политика, необходимо бороться везде. Лидер Таджикистана отметил, что терроризм не имеет национальности, религии и родины, это глобальная проблема. Путин в свою очередь указал, что спецслужбы двух стран наладили работу по реагированию на угрозы терроризма.
Кроме того, как отметил президент РФ, отношения Москвы и Душанбе развиваются активнее, что не может не радовать. По словам Путина, Россия — главный торгово-экономический партнёр Таджикистана.
Как сообщал Life.ru, 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, а затем подожгли здание и скрылись в направлении границы с Украиной. Преступников задержали в Брянской области. Установлено, что их собирались принять представители спецслужб Незалежной. Жертвами стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Также задержаны пособники напавших. Следствие подтвердило связь фигурантов с украинскими националистами.