Путин проводит в Кремле встречу с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства поблагодарил его за визит.

Владимир Путин проводит в Кремле встречу с Эмомали Рахмоном. Видео © Life.ru

Перед этим состоялся торжественный приём, на котором присутствовали главы государств, посетившие Парад Победы в Москве.