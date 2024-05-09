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9 мая, 10:44

Путин проводит в Кремле встречу с президентом Таджикистана Рахмоном

Эмомали Рахмон и Владимир Путин, 2022 год. Обложка © Kremlin.ru

Эмомали Рахмон и Владимир Путин, 2022 год. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства поблагодарил его за визит.

Владимир Путин проводит в Кремле встречу с Эмомали Рахмоном. Видео © Life.ru

Перед этим состоялся торжественный приём, на котором присутствовали главы государств, посетившие Парад Победы в Москве.

Путин пригласил Рахмона на празднование Дня Победы в Москве
Путин пригласил Рахмона на празднование Дня Победы в Москве

Ранее, 8 мая, Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обсудили весь комплекс российско-армянских отношений, в том числе вопросы региональной безопасности.

Матвей Константинов
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