Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений
Путин на встрече с Пашиняном в Кремле предложил обсудить безопасность в регионе
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. В рамках беседы российский лидер предложил обсудить весь комплекс российско-армянских отношений, в том числе вопросы региональной безопасности. Встреча проходит в Кремле.
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Видео © Life.ru
"Есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Сейчас в открытом режиме говорить об этом в деталях не будем. Но есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности", — подчеркнул президент России.
Пашинян, в свою очередь, поблагодарил Путина за тёплый приём и прекрасную организацию саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также премьер Армении напомнил, что предыдущая встреча лидеров состоялась в декабре 2023 года, но с тех пор накопилось "много вопросов", которые нужно обсудить.
Напомним, что сегодня, 8 мая, в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба. Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшнее заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции. Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что страны – члены объединения добьются значимых результатов, действуя и дальше сообща и слаженно.