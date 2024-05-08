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8 мая, 19:54

Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений

Путин на встрече с Пашиняном в Кремле предложил обсудить безопасность в регионе

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. В рамках беседы российский лидер предложил обсудить весь комплекс российско-армянских отношений, в том числе вопросы региональной безопасности. Встреча проходит в Кремле.

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Видео © Life.ru

"Есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Сейчас в открытом режиме говорить об этом в деталях не будем. Но есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности", — подчеркнул президент России.

Пашинян, в свою очередь, поблагодарил Путина за тёплый приём и прекрасную организацию саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также премьер Армении напомнил, что предыдущая встреча лидеров состоялась в декабре 2023 года, но с тех пор накопилось "много вопросов", которые нужно обсудить.

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Напомним, что сегодня, 8 мая, в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба. Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшнее заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции. Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что страны – члены объединения добьются значимых результатов, действуя и дальше сообща и слаженно.

Оксана Попова
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