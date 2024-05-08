Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений

Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. В рамках беседы российский лидер предложил обсудить весь комплекс российско-армянских отношений, в том числе вопросы региональной безопасности. Встреча проходит в Кремле.

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Видео © Life.ru

"Есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Сейчас в открытом режиме говорить об этом в деталях не будем. Но есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности", — подчеркнул президент России.

Пашинян, в свою очередь, поблагодарил Путина за тёплый приём и прекрасную организацию саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также премьер Армении напомнил, что предыдущая встреча лидеров состоялась в декабре 2023 года, но с тех пор накопилось "много вопросов", которые нужно обсудить.