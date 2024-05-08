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8 мая, 14:59

Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ

МИД Армении заявил, что Ереван не будет финансировать ОДКБ в 2024 году

Флаги Армении и ОДКБ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Флаги Армении и ОДКБ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Армения не примет участия в финансировании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Армения воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации", — приводит "Sputnik Армения" слова пресс-секретаря министерства Ани Бадалян.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нецелесообразности участия страны в ОДКБ. По его словам, в 2021–2022 годах Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении и ОДКБ якобы не отреагировала должным образом, объяснив это тем, что границы не делимитированы. Сейчас участие республики в организации заморожено. Пашинян заявлял, что Армения может выйти из ОДКБ "при нерешении поднятых вопросов суверенности".

Никита Никонов
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