"Это прерогатива": Генсек ОДКБ объяснил, что потеряет Ереван, если выйдет из организации
Тасмагамбетов: Ясность с членством Армении в ОДКБ пойдёт на пользу всем участникам
Имангали Тасмагамбетов. Обложка © Kremlin.ru
В документах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет понятия о "заморозке" участия, однако Армения значительно сократила объём деятельности в качестве члена организации, но работу продолжает. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
"Решение о возобновлении деятельности в прежнем объёме зависит исключительно от политического руководства Республики Армения. И ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего для полноценного планирования", — подчеркнул Тасмагамбетов в беседе с NEWS.ru.
Генсек ОДКБ отметил, что членство в организации является прерогативой, благодаря которой её участник получает возможность полноценного обеспечения национальной безопасности.
"Особенно если геополитическое положение страны таково, что вызовы и угрозы зачастую оцениваются местными же аналитиками как экзистенциальные", — отметил Тасмагамбетов.
Напомним, в феврале текущего года Армения заявила о приостановке членства в ОДКБ, потому что организация якобы не соблюла обязательства перед Ереваном. Уже в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия будет прояснять ситуацию насчёт дальнейшего членства этой закавказской страны в ОДКБ.