"Это прерогатива": Генсек ОДКБ объяснил, что потеряет Ереван, если выйдет из организации

В документах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет понятия о "заморозке" участия, однако Армения значительно сократила объём деятельности в качестве члена организации, но работу продолжает. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Решение о возобновлении деятельности в прежнем объёме зависит исключительно от политического руководства Республики Армения. И ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего для полноценного планирования", — подчеркнул Тасмагамбетов в беседе с NEWS.ru.

Генсек ОДКБ отметил, что членство в организации является прерогативой, благодаря которой её участник получает возможность полноценного обеспечения национальной безопасности.