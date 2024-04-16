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16 апреля, 20:12

"Это прерогатива": Генсек ОДКБ объяснил, что потеряет Ереван, если выйдет из организации

Тасмагамбетов: Ясность с членством Армении в ОДКБ пойдёт на пользу всем участникам

Имангали Тасмагамбетов. Обложка © Kremlin.ru

Имангали Тасмагамбетов. Обложка © Kremlin.ru

В документах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет понятия о "заморозке" участия, однако Армения значительно сократила объём деятельности в качестве члена организации, но работу продолжает. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Решение о возобновлении деятельности в прежнем объёме зависит исключительно от политического руководства Республики Армения. И ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего для полноценного планирования", — подчеркнул Тасмагамбетов в беседе с NEWS.ru.

Генсек ОДКБ отметил, что членство в организации является прерогативой, благодаря которой её участник получает возможность полноценного обеспечения национальной безопасности.

"Особенно если геополитическое положение страны таково, что вызовы и угрозы зачастую оцениваются местными же аналитиками как экзистенциальные", — отметил Тасмагамбетов.

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Напомним, в феврале текущего года Армения заявила о приостановке членства в ОДКБ, потому что организация якобы не соблюла обязательства перед Ереваном. Уже в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия будет прояснять ситуацию насчёт дальнейшего членства этой закавказской страны в ОДКБ.

Алексей Соловьёв
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