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Криминал

Песков заявил, что РФ будет прояснять ситуацию с членством Армении в ОДКБ

13 марта, 09:48
Ереван, флаги Армении. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Ереван, флаги Армении. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Россия будет прояснять ситуацию насчёт дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы слышали эти заявления, отметил Песков, комментируя вчерашнее заявление армянского премьера Никола Пашиняна. — Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнёрами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр".

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Напомним, в феврале Армения заявила о приостановке членства в ОДКБ, потому что организация якобы не соблюла обязательства перед Ереваном. Москва заявила, что не получала комментариев на этот счёт от армянской стороны. Позже спикер парламента Армении указал, что у страны нет намерения покидать состав ОДКБ. Однако накануне, 12 марта, эту тему снова поднял Никол Пашинян. Он назвал условие выхода из состава организации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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