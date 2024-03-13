Песков заявил, что РФ будет прояснять ситуацию с членством Армении в ОДКБ
Ереван, флаги Армении. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Россия будет прояснять ситуацию насчёт дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы слышали эти заявления, — отметил Песков, комментируя вчерашнее заявление армянского премьера Никола Пашиняна. — Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнёрами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр".
Напомним, в феврале Армения заявила о приостановке членства в ОДКБ, потому что организация якобы не соблюла обязательства перед Ереваном. Москва заявила, что не получала комментариев на этот счёт от армянской стороны. Позже спикер парламента Армении указал, что у страны нет намерения покидать состав ОДКБ. Однако накануне, 12 марта, эту тему снова поднял Никол Пашинян. Он назвал условие выхода из состава организации.