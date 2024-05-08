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8 мая, 17:01

Путин назвал юбилейное заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции

Заседание Высшего Евразийского экономического совета. Обложка © Кremlin.ru

Заседание Высшего Евразийского экономического совета. Обложка © Кremlin.ru

Нынешнее юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) — это ещё один конкретный шаг на пути углубления интеграции. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин, открывая саммит в Москве.

Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Нам предстоит утвердить и целый ряд других важных решений, а значит нынешнее юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета — это не только подведение итогов совместной работы за прошедшее десятилетие, но и ещё один конкретный шаг по пути углубления интеграции", — сказал глава государства.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) добьются значимых результатов, действуя и дальше сообща и слаженно.

Отметим, что Высший Евразийский экономический совет является высшим наднациональным органом ЕАЭС. Сегодня, 8 мая, в Москве проходит его заседание. Примечательно, что данный саммит стал юбилейным — в мае 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. В объединение входят Росия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба.

Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное фото перед расширенным заседанием
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Наталья Исакова
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