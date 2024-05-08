Путин назвал юбилейное заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции

Нынешнее юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) — это ещё один конкретный шаг на пути углубления интеграции. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин, открывая саммит в Москве.

Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Нам предстоит утвердить и целый ряд других важных решений, а значит нынешнее юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета — это не только подведение итогов совместной работы за прошедшее десятилетие, но и ещё один конкретный шаг по пути углубления интеграции", — сказал глава государства.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) добьются значимых результатов, действуя и дальше сообща и слаженно.