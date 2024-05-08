Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное фото перед расширенным заседанием

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) сделали совместную фотографию на юбилейном саммите организации, который проходит в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное фото. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Совместное фотографирование глав делегаций – участников юбилейного заседания ВЕЭС", — подписали видео в пресс-службе.

После фотографирования заседание ВЕЭС продолжилось в расширенном составе. В заседании участвуют президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Кубы Мигель Диас-Канель и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Для Путина это первая после инаугурации международная встреча.

Высший Евразийский экономический совет — высший наднациональный орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В среду, 8 мая, в Москве проходит его заседание. Этот саммит стал юбилейным — в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдателями являются Узбекистан и Куба.