Путин: Великая Отечественная война — самое знаковое событие для России

Россия участвовала в разных конфликтах, когда отстаивала свои интересы, однако самым значимым событием является Великая Отечественная война. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими – участниками СВО, которая состоялась 7 мая после инаугурации.

"Вы сейчас упомянули о том, что Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, — так и есть. И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, — это Великая Отечественная война", — указал президент РФ в беседе с командиром 24-й отдельной гвардейской бригады особого назначения гвардии полковником Малаховым.