Путин: Великая Отечественная война — самое знаковое событие для России
Россия участвовала в разных конфликтах, когда отстаивала свои интересы, однако самым значимым событием является Великая Отечественная война. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими – участниками СВО, которая состоялась 7 мая после инаугурации.
"Вы сейчас упомянули о том, что Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, — так и есть. И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, — это Великая Отечественная война", — указал президент РФ в беседе с командиром 24-й отдельной гвардейской бригады особого назначения гвардии полковником Малаховым.
В ходе встречи Путин сделал и ряд других важных заявлений. Так, глава государства отметил, что Запад "спит и видит", чтобы Россия стала "слабым звеном". Но на деле, как подчеркнул президент РФ, противник увидел обратную картину. Кроме того, президент РФ назвал успех в зоне СВО главным условием для развития страны. А для победы, как указал Путин, Россия должна быть на шаг впереди противника в высоких технологиях.