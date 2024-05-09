Путин назвал условие для победы России в СВО
Путин: Россия должна быть на шаг впереди противника в высоких технологиях
Россия должна быть на шаг впереди в высоких технологиях, чтобы добиться успеха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации 7 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин встретился с военнослужащими после церемонии инаугурации 7 мая. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Нам, чтобы быть успешными, надо быть, ещё раз повторяю, на шаг впереди в высоких технологиях", — указал президент.
Глава государства добавил, что российские инженеры и учёные работают фактически круглосуточно, чтобы военнослужащие могли опережать противника. И в целом это получается, указал президент. По словам Путина, это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы.
Ранее президент заявил об эффективном применении российских беспилотников в зоне СВО. По словам главы государства, разработчики РФ на шаг впереди противника.
ТАСС / Сергей Карпухин