Путин заявил об эффективном применении российских беспилотников в зоне СВО

Беспилотники, которые производятся в России, эффективно применяются в зоне спецоперации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

Российский лидер отметил, что ударные и разведывательные БПЛА очень востребованы. Дроны выполняют много важных задач, поэтому, считает Путин, "нужно на шаг опережать противника", что хорошо удаётся отечественным разработчикам.

"Это один из современных способов ведения вооружённой борьбы, который корректирует все другие во взаимодействии с видами и родами Вооружённых сил РФ, связывает многие вещи, делает их более эффективными — и контрбатарейную борьбу, и разведку", — заявил президент.