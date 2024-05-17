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"Мне многого не хватает": Путин засмущался после вопроса восхищённого студента в Харбине о секрете успеха

Путин рассказал студентам в Харбине, что ему ещё нужно работать над собой

17 мая, 09:36
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин посоветовал относиться к себе критически, чтобы добиться успеха в жизни. Так он ответил на вопрос студента во время визита в Харбинский политехнический университет. Молодой человек признался, что его восхищает настойчивость Путина, и он попросил дать совет, как развить в себе подобные качества лидера.

Президент РФ Владимир Путин дал совет студентам в Харбине. Видео © Life.ru

"Мне, как всем людям, многого не хватает. Я ещё должен работать над собой. Возможно, я ответил на ваш вопрос. Потому что, когда человек относится к себе критически, полагая, что ему надо ещё много сделать и надо работать над собой, тогда он добивается успеха", — скромно ответил президент России.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин вечером 15 мая прибыл в Пекин во главе российской делегации. Гостей из РФ встретили пушечной канонадой, гимном России и композицией "Подмосковные вечера". Российский лидер провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, они продлились 2,5 часа, по их итогам было подписано соглашение об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства на стратегическом уровне. 17 мая президент России посетил Харбин, где принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и встретился с местными студентами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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