"Мне многого не хватает": Путин засмущался после вопроса восхищённого студента в Харбине о секрете успеха

Президент РФ Владимир Путин посоветовал относиться к себе критически, чтобы добиться успеха в жизни. Так он ответил на вопрос студента во время визита в Харбинский политехнический университет. Молодой человек признался, что его восхищает настойчивость Путина, и он попросил дать совет, как развить в себе подобные качества лидера.

"Мне, как всем людям, многого не хватает. Я ещё должен работать над собой. Возможно, я ответил на ваш вопрос. Потому что, когда человек относится к себе критически, полагая, что ему надо ещё много сделать и надо работать над собой, тогда он добивается успеха", — скромно ответил президент России.