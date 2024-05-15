Блинкен анонсировал скорую встречу Байдена и Зеленского
Блинкен: Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели
Американский лидер Джо Байден может встретиться с Владимиром Зеленским в ближайшие недели. С таким заявлением в среду, 15 мая, выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается встречи, я с уверенностью ожидаю, что у них будет такая возможность в ближайшие недели. Среди прочего мы намерены подписать двустороннее соглашение по безопасности", — сказал глава Госдепа в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Ранее Блинкен подчеркнул, что Киев должен сам принять решение о переговорах с Москвой. По его словам, Украина будет готова ответить на "серьёзный интерес" к диалогу.
Как сообщал Life.ru, Блинкен прибыл в украинскую столицу 14 мая и встретился с Владимиром Зеленским. Тот попросил у госсекретаря два комплекса Patriot для размещения в Харьковской области. По его словам, Украине важно получить помощь "как можно скорее". По данным Bloomberg, соответствующее решение уже принято, однако ВСУ получат только одну установку.
ТАСС / AP / Evan Vucci