Блинкен анонсировал скорую встречу Байдена и Зеленского

Американский лидер Джо Байден может встретиться с Владимиром Зеленским в ближайшие недели. С таким заявлением в среду, 15 мая, выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается встречи, я с уверенностью ожидаю, что у них будет такая возможность в ближайшие недели. Среди прочего мы намерены подписать двустороннее соглашение по безопасности", — сказал глава Госдепа в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.