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15 мая, 04:38

Киев может получить от США ещё одну систему Patriot

Bloomberg: США хотят передать Украине ещё одну систему Patriot

Система Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Система Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Киев в скором времени может получить ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По данным агентства Bloomberg, администрация Белого дома сейчас работает над этим вопросом.

В материале указано, что Вашингтон намерен направить эту систему для удовлетворения потребностей Киева. Также сообщается, что европейские союзники Украины работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов.

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Ранее Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве попросил у него две системы ПВО Patriot, предназначенные для размещения в Харьковской области. По его словам, Украине важно получить помощь от Штатов "как можно скорее".

Оксана Попова
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