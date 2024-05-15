Киев может получить от США ещё одну систему Patriot

Киев в скором времени может получить ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По данным агентства Bloomberg, администрация Белого дома сейчас работает над этим вопросом.

В материале указано, что Вашингтон намерен направить эту систему для удовлетворения потребностей Киева. Также сообщается, что европейские союзники Украины работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов.