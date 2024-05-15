Киев может получить от США ещё одну систему Patriot
Bloomberg: США хотят передать Украине ещё одну систему Patriot
Система Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Киев в скором времени может получить ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По данным агентства Bloomberg, администрация Белого дома сейчас работает над этим вопросом.
В материале указано, что Вашингтон намерен направить эту систему для удовлетворения потребностей Киева. Также сообщается, что европейские союзники Украины работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов.
Ранее Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве попросил у него две системы ПВО Patriot, предназначенные для размещения в Харьковской области. По его словам, Украине важно получить помощь от Штатов "как можно скорее".