Армия России уничтожила дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

ВС России уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства, а также склад авиасредств поражения Воздушных сил Украины и цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", — говорится в сообщении ведомства.