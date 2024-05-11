Армия России уничтожила дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции
ВС России уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства, а также склад авиасредств поражения Воздушных сил Украины и цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Харьковской области российские войска "Север" за сутки взяли в плен 34 бойца ВСУ. Кроме того, были уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, 155-миллиметровая самоходка Caesar производства Франции, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдан", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук".
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