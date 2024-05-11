Российские войска "Север" за сутки взяли в плен 34 бойца ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Север" в результате наступательных действий в Харьковской области взяли в плен более 30 украинских солдат. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.
"Взяты в плен 34 украинских военнослужащих", — рассказали в оборонном ведомстве и уточнили, что потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Также российские силы уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, 155-миллиметровую самоходку Caesar производства Франции, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук".
Ранее Life.ru рассказывал о том, что ВСУ уступили позиции группировке "Запад" ВС РФ, потеряв более 300 бойцов и два БТР. Наши бойцы успешно отразили шесть атак штурмгрупп 77-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины и 1-й бригады Национальной гвардии у населённого пункта Стельмаховка в ЛНР.
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