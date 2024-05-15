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15 мая, 12:15

Блинкен заявил, что США и Украина обсуждают размещение Patriot в Харькове

Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

США и Украина обсуждают размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в ходе визита в Киев. Он не привёл иных подробностей.

"США и Украина обсуждают вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове", — сказал американский чиновник.

Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая. В ходе встречи с Владимиром Зеленским тот попросил у госсекретаря два комплекса Patriot для размещения в Харьковской области. По его словам, Украине важно получить помощь "как можно скорее". По данным Bloomberg, соответствующее решение уже принято, однако ВСУ получат только одну установку.

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Матвей Константинов
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