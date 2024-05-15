Блинкен заявил, что США и Украина обсуждают размещение Patriot в Харькове
Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
США и Украина обсуждают размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в ходе визита в Киев. Он не привёл иных подробностей.
"США и Украина обсуждают вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове", — сказал американский чиновник.
Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая. В ходе встречи с Владимиром Зеленским тот попросил у госсекретаря два комплекса Patriot для размещения в Харьковской области. По его словам, Украине важно получить помощь "как можно скорее". По данным Bloomberg, соответствующее решение уже принято, однако ВСУ получат только одну установку.