Кулеба заявил, что бьётся головой об стену в надежде получить ЗРК Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, добиваясь поставок систем ПВО Patriot от Запада, он вынужден биться головой об стену. В этом вопросе украинская дипломатия не работает, добавил министр.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам", — приводит его комментарий агентство Bloomberg.