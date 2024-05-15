Кулеба заявил, что бьётся головой об стену в надежде получить ЗРК Patriot
Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, добиваясь поставок систем ПВО Patriot от Запада, он вынужден биться головой об стену. В этом вопросе украинская дипломатия не работает, добавил министр.
"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам", — приводит его комментарий агентство Bloomberg.
Согласно обещаниям госсекретаря США Энтони Блинкена, новый пакет помощи Украине должен переломить положение дел на фронте в пользу ВСУ. Вооружение из последнего одобренного Вашингтоном пакета уже прибывает, отметил он. А Владимир Зеленский в ходе встречи с Блинкеном в Киеве попросил у него две системы ПВО Patriot для Харьковской области, где наступают ВС РФ.