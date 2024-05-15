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15 мая, 07:37

Кулеба заявил, что бьётся головой об стену в надежде получить ЗРК Patriot

Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, добиваясь поставок систем ПВО Patriot от Запада, он вынужден биться головой об стену. В этом вопросе украинская дипломатия не работает, добавил министр.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам", приводит его комментарий агентство Bloomberg.

Киев может получить от США ещё одну систему Patriot
Киев может получить от США ещё одну систему Patriot

Согласно обещаниям госсекретаря США Энтони Блинкена, новый пакет помощи Украине должен переломить положение дел на фронте в пользу ВСУ. Вооружение из последнего одобренного Вашингтоном пакета уже прибывает, отметил он. А Владимир Зеленский в ходе встречи с Блинкеном в Киеве попросил у него две системы ПВО Patriot для Харьковской области, где наступают ВС РФ.

Мирон Сидоров
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