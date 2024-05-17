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17 мая, 11:01

Путин переадресовал вопрос о легитимности Зеленского правовой системе Украины

Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

После 20 мая политической и правовой системам Украины предстоит решить вопрос о легитимности Владимира Зеленского на посту главы страны. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам государственного визита в КНР.

"По поводу легитимности — на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины", — заявил президент, отметив, что Конституция Незалежной предусматривает несколько вариантов развития такой ситуации.

По словам Путина, для России легитимность Зеленского после 20 мая 2024 года будет значима только в случае подписания важных соглашений. Он добавил, что документы в такой важной области, как гарантии безопасности стран, очевидно нужно подписывать с отвечающими всем требованиям украинского законодательства представителями власти.

Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект
Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект

Напомним, что пребывание Зеленского на посту главы Украины перестанет быть законным 20 мая — по истечении срока его полномочий. В то же время власти Незалежной отказались от проведения новых выборов, объяснив такое решение военным положением. А голосование можно будет проводить не ранее чем по прошествии шести месяцев после его отмены. На Украине полагают, что после 20 мая против Зеленского открыто выступят Валерий Залужный, Пётр Порошенко и часть украинских депутатов, которые сами хотят прийти к власти в стране.

Юрий Лысенко
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