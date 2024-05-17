Путин переадресовал вопрос о легитимности Зеленского правовой системе Украины

После 20 мая политической и правовой системам Украины предстоит решить вопрос о легитимности Владимира Зеленского на посту главы страны. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам государственного визита в КНР.

"По поводу легитимности — на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины", — заявил президент, отметив, что Конституция Незалежной предусматривает несколько вариантов развития такой ситуации.