Путин переадресовал вопрос о легитимности Зеленского правовой системе Украины
Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
После 20 мая политической и правовой системам Украины предстоит решить вопрос о легитимности Владимира Зеленского на посту главы страны. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам государственного визита в КНР.
"По поводу легитимности — на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины", — заявил президент, отметив, что Конституция Незалежной предусматривает несколько вариантов развития такой ситуации.
По словам Путина, для России легитимность Зеленского после 20 мая 2024 года будет значима только в случае подписания важных соглашений. Он добавил, что документы в такой важной области, как гарантии безопасности стран, очевидно нужно подписывать с отвечающими всем требованиям украинского законодательства представителями власти.
Напомним, что пребывание Зеленского на посту главы Украины перестанет быть законным 20 мая — по истечении срока его полномочий. В то же время власти Незалежной отказались от проведения новых выборов, объяснив такое решение военным положением. А голосование можно будет проводить не ранее чем по прошествии шести месяцев после его отмены. На Украине полагают, что после 20 мая против Зеленского открыто выступят Валерий Залужный, Пётр Порошенко и часть украинских депутатов, которые сами хотят прийти к власти в стране.