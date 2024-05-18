Какие события летом 2024 года предсказывают Украине пророки со всего мира Многие предсказатели считают, что лето 2024 года для Украины изменит всё, а затем последует трансформация границ других стран. Речь не только о россиянах, но и о европейцах. 17 мая, 21:29 Многие предсказатели считают, что лето 2024 года для Украины изменит всё. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Галина Багирова: когда начнутся переговоры

Ясновидящая Галина Багирова рассказала Life.ru, что события предстоящего лета привлекут первые попытки начать переговоры. Она считает, что первые попытки примирения могут начаться в ноябре. Этому будут предшествовать военные действия в зоне СВО.

— Если это случится в ноябре, то конец военных действий отодвинется на самое начало 2026 года. К переговорам Украину может подтолкнуть только взятие российскими войсками Харькова и непосредственный выход нашей армии к Киеву. Я вижу, что оба этих города вскоре будут под российским флагом. Сама специальная военная операция закончится только через два года, — прокомментировала Багирова.

Норузи: Украина и Европа

По мнению Норузи, Украину ждёт распад. Фото © VK / Мохсен Норузи

50-летний перс Мохсен Норузи, которого в России объявили пророком после того, как он победил в шоу "Битва экстрасенсов", сообщил, что конфликт России и Украины завершится этим летом. Результатом станет распад Украины на несколько мелких образований, и украинцам уже сейчас следует готовиться к такому исходу событий. Экстрасенс считает, что у жителей Украины в самом ближайшем будущем откроются глаза на происходящее и произойдёт настоящая перезагрузка сознания. Украинцы наконец-то начнут думать самостоятельно и поймут, что их обманывали.

Не лучшую судьбу предсказывает Норузи и Евросоюзу. По его мнению, в 2024 году начнётся процесс обновления действующих европейских политиков на более молодых и активных. Однако процветание отложится. В ближайшее время Европе придётся решать не вопросы поставки энергоносителей или продовольствия. Главным вопросом станет нехватка обычной питьевой воды.

Астролог Архипов: что будет происходить в зоне СВО

Астролог Виталий Архипов считает, что летом 2024 года военные действия в зоне СВО достигнут кульминации. Фото © VK / Виталий Архипов

Астролог Виталий Архипов считает, что летом 2024 года военные действия в зоне СВО достигнут кульминации. Якобы виной этому станет парад планет, конфигурация которого случается довольно редко. Подобное происходило в 1941 и 1958 году. Основные события будут происходить в сфере раздела земли, ресурсов и финансов. Размах событий будет колоссальным, ведь в параде планет будут участвовать Солнце, Юпитер, Луна, Нептун и Уран. Всё это весьма неблагоприятно скажется на Украине. Основные события начнутся в мае — в середине или конце месяца. Какие бы действия ни предпринимал Киев, он проиграет.

Однако и для России это время станет периодом величайшего напряжения. Страну ждут некие мрачные события, однако она с честью выдержит все испытания.

Вера Лион: конфликт поляков с украинцами

Экстрасенс из Казахстана Вера Лион ранее уже предсказывала, что в 2024 году государство Украина перестанет существовать. Фото © VK / Вера Лион

Экстрасенс из Казахстана Вера Лион ранее уже предсказывала, что в 2024 году государство Украина перестанет существовать на карте мира. Её жители смогут сделать выбор, жить им в России или же уехать в Румынию и Польшу. Причём Польша будет "обновлённой", то есть, видимо, прихватит за счёт бедствующего соседа кусок земли. Большая часть украинцев предпочтёт жить в Польше. Из-за этого там начнутся настоящие беспорядки: поляки начнут выступать против наглых новых соседей, и их страна тоже окажется перед опасностью распада. Впрочем, его удастся избежать, если внутри страны появится новый пророссийски настроенный лидер.

Кроме того, Лион предсказала возникновение конфликтов на религиозной почве и на территории самой Украины.

Экстрасенс Нахата: начало переговоров и возврат новых территорий

Экстрасенс из Индии Пунит Нахата считает, что летом 2024 года конфликт на Украине подойдёт к концу. Фото © vgtrk

Ещё один экстрасенс из Индии — Пунит Нахата — считает, что летом 2024 года конфликт на Украине подойдёт к концу. Он якобы окончится за столом переговоров. Экстрасенс верит, что в 2024 году негативное влияние планет на Россию завершится, страна вступит в 16-летний период процветания.

Астролог Светлана Драган якобы рассчитала, что в 2024 году Украину ждёт полное переформатирование. Страна потеряет государственность, а её население станет в добровольном порядке менять гражданство на российское.

Владимир Жириновский, после смерти вдруг объявленный новым пророком России, в одном из своих выступлений предсказал, что в 2024 году Россия вернёт Одессу и огромные исторические территории на правом берегу Днепра.

Неожиданный сценарий

Режиссёр американского мультфильма "Симпсоны" настолько гениален, что предсказывал в отдельных сериях будущее. Фото © симсоны.рф

Многие верят, что режиссёр американского мультфильма "Симпсоны" настолько гениален, что предвидел в отдельных сериях будущее. Так, в 22-й серии 25-го сезона он предсказал, что в 2024 году Олимпиада будет проведена во Франции, Дональд Трамп будет баллотироваться в президенты, а в ООН пройдёт 79-я сессия, — это всё так. Кроме того, в мультфильме была показана карта России, в которую вошли Норвегия, Финляндия и Швеция. А также был эпизод, в котором посол России менял флаг РФ на флаг СССР. Якобы это предсказывает, что Россия в этом году может свернуть на путь социализма.

Кроме того, в серии показано, как наши ВМФ задерживают американскую подводную лодку. А вот Украины в "Симпсонах" нет.

Участь Саакашвили для Зеленского

Фото © ТАСС / Ираклий Геденидзе, © Shutterstock / FOTODOM

Ещё одно дарование шоу "Битва экстрасенсов" — Зираддин Рзаев — предсказал, что летом 2024 года конфликт Россия — Украина будет завершён. Запад прекратит военную помощь (мы уже сейчас видим, что это не так), а боевые действия закончатся мирными соглашениями.

Украина распадётся на отдельные части, а Россия успешно проведёт денацификацию этих частей. Президента Зеленского ждёт судьба Саакашвили. Остаток украинского государства на протяжении десятилетий будет выплачивать долги Западу.

Впрочем, верить или не верить, каждый решает для себя сам. Рзаев уже предсказывал, что конфликт будет исчерпан в 2023 году. Грешат неточностями и другие астрологи и экстрасенсы. И если следить за тем, что они говорят, то станет очевидно, что большая часть из них просто подстраивается под политическую повестку. В общем-то, это и неплохо, но истинность их слов продолжает вызывать сомнения.

Авторы Александр Лаврентьев