"Люююди, вы где": Украинцы спрятались по домам из-за нового закона о мобилизации

После вступления в силу закона о новых правилах мобилизации улицы украинских городов сильно опустели. 18 мая в стране объявили Днём тишины.

Жители Запорожья и Одессы показали пустые дороги и пляжи после того, как вступил в силу закон о новых правилах мобилизации. Видео © X / ArthurM40330824 / NafnlausA

Житель Днепра показывает пустой рынок после того, как вступил в силу закон о новых правилах мобилизации. Видео © Telegram / "Политика страны"

Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация

Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация

Напомним, военкоматы на Украине получили право раздавать повестки круглосуточно после вступления в силу нового закона о мобилизации. Теперь сотрудники ТЦК смогут вручать повестки по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах и сооружениях, в местах массового скопления людей, на блокпостах, а также приграничных КПП.