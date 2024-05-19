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19 мая, 00:03

"Люююди, вы где": Украинцы спрятались по домам из-за нового закона о мобилизации

Улицы украинских городов опустели после вступления в силу закона о мобилизации

После вступления в силу закона о новых правилах мобилизации улицы украинских городов сильно опустели. 18 мая в стране объявили Днём тишины.

Жители Запорожья и Одессы показали пустые дороги и пляжи после того, как вступил в силу закон о новых правилах мобилизации. Видео © X / ArthurM40330824 / NafnlausA

Житель Днепра показал видео с опустевшего рынка, что крайне нетипично для выходного дня.

"Как будет развиваться экономика, если все по домам сидят", — возмутился мужчина.

Житель Днепра показывает пустой рынок после того, как вступил в силу закон о новых правилах мобилизации. Видео © Telegram / "Политика страны"

Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация
Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация

Напомним, военкоматы на Украине получили право раздавать повестки круглосуточно после вступления в силу нового закона о мобилизации. Теперь сотрудники ТЦК смогут вручать повестки по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах и сооружениях, в местах массового скопления людей, на блокпостах, а также приграничных КПП.

Обложка ©

X / ArthurM40330824

Анатолий Симоненко
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