Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация
В Харькове военные затащили мужчину в автобус для принудительной мобилизации
В Харькове военные затащили мужчину с улицы в микроавтобус с чёрными номерами. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", опубликовав видео принудительной мобилизации в городе.
Военкомы затаскивают мужчину в автобус в Харькове. Видео © Telegram / "Политика страны"
На размещённых в Сети кадрах видно, как несколько человек пытались помешать военкомам и отбить у них мужчину. Однако у них ничего не вышло — "жертву" под руки всё же затащили в транспортное средство.
А ранее Life.ru рассказывал, что депутатам на заседании городского совета в Черкасской области раздали повестки. Изначально ТЦК запросил списки работников исполнительных органов и депутатов, но получил отказ. После этого военком нашёл другой способ набрать живую силу для украинских войск.
Telegram / "Политика страны"