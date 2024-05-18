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18 мая, 15:18

Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация

В Харькове военные затащили мужчину в автобус для принудительной мобилизации

В Харькове военные затащили мужчину с улицы в микроавтобус с чёрными номерами. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", опубликовав видео принудительной мобилизации в городе.

Военкомы затаскивают мужчину в автобус в Харькове. Видео © Telegram / "Политика страны"

На размещённых в Сети кадрах видно, как несколько человек пытались помешать военкомам и отбить у них мужчину. Однако у них ничего не вышло — "жертву" под руки всё же затащили в транспортное средство.

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А ранее Life.ru рассказывал, что депутатам на заседании городского совета в Черкасской области раздали повестки. Изначально ТЦК запросил списки работников исполнительных органов и депутатов, но получил отказ. После этого военком нашёл другой способ набрать живую силу для украинских войск.

Обложка ©

Telegram / "Политика страны"

Дарья Нарыкова
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