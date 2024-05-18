Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация

В Харькове военные затащили мужчину с улицы в микроавтобус с чёрными номерами. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", опубликовав видео принудительной мобилизации в городе.

Военкомы затаскивают мужчину в автобус в Харькове. Видео © Telegram / "Политика страны"

На размещённых в Сети кадрах видно, как несколько человек пытались помешать военкомам и отбить у них мужчину. Однако у них ничего не вышло — "жертву" под руки всё же затащили в транспортное средство.