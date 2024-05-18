Украинские дальнобойщики устроили масштабные протесты из-за закона о мобилизации
На Украине дальнобойщики создали огромную пробку на трассе Киев – Одесса: на дорогу в рамках акции протеста выехали десятки фур. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua".
Украинские дальнобойщики устроили протест против закона о мобилизации на трассе Киев – Одесса. Видео © Telegram / "Одесса_INFO", "Страна.ua"
Водители протестуют против скандального закона о мобилизации, подписанного Владимиром Зеленским. По словам одного из протестующих, который снял видео, их не устраивают драконовские решения полулегитимной власти. Он также отметил, что в протесте приняли участие автомобили из всех регионов Незалежной.
"Пусть власти видят, что мы — граждане страны и на нас эта страна держится, а не на них", — заявил автор ролика.
Напомним, что 8 мая Верховной радой Украины был принят закон о мобилизации в Вооружённые силы осуждённых за нетяжкие преступления. Украинский парламент пообещал, что набирать убийц и насильников не станут. На следующий же день Зеленский в очередной раз подписал законопроекты о продлении срока мобилизации и военного положения в Незалежной.
Telegram / "Одесса_INFO", "Страна.ua"