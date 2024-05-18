Украинские дальнобойщики устроили масштабные протесты из-за закона о мобилизации

На Украине дальнобойщики создали огромную пробку на трассе Киев – Одесса: на дорогу в рамках акции протеста выехали десятки фур. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua".

Украинские дальнобойщики устроили протест против закона о мобилизации на трассе Киев – Одесса. Видео © Telegram / "Одесса_INFO", "Страна.ua"

Водители протестуют против скандального закона о мобилизации, подписанного Владимиром Зеленским. По словам одного из протестующих, который снял видео, их не устраивают драконовские решения полулегитимной власти. Он также отметил, что в протесте приняли участие автомобили из всех регионов Незалежной.