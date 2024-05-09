Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Владимир Зеленский подписал принятые накануне законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Это следует из открытой базы Верховной рады.
Согласно документам, меры будут действовать ещё 90 суток — до 11 августа.
Напомним, вышеназванные законопроекты были приняты Верховной радой вчера, 8 мая. За проголосовало подавляющее большинство депутатов. Это уже 11-е продление мобилизации и военного положения на Украине после начала конфликта.