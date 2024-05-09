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9 мая, 15:02

Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский подписал принятые накануне законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Это следует из открытой базы Верховной рады.

Согласно документам, меры будут действовать ещё 90 суток — до 11 августа.

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Напомним, вышеназванные законопроекты были приняты Верховной радой вчера, 8 мая. За проголосовало подавляющее большинство депутатов. Это уже 11-е продление мобилизации и военного положения на Украине после начала конфликта.

Матвей Константинов
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