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9 мая, 11:29

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Зеленский назначил Трепака командующим Силами специальных операций ВСУ

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / dpa / Felix Hörhager

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / dpa / Felix Hörhager

Владимир Зеленский снял с должности командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергея Лупанчука. На этот пост назначен Александр Трепак, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского.

Кроме того, новым командующим силами поддержки ВСУ назначен Дмитрий Герега. Примечательно, что он занимал этот пост с августа 2021 по март 2024 года, но затем был заменён на Александра Яковца, который, в свою очередь, продержался на должности командующего полтора месяца.

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Никита Никонов
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