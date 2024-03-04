На Украине без объяснения причин уволили командующего Силами поддержки ВСУ

Командующий Силами поддержки ВСУ Дмитрий Герега уволен, гласит соответствующий указ на сайте офиса Владимира Зеленского. Документ размещён в понедельник, 4 марта.

"Уволить Герегу Дмитрия Михайловича с должности командующего Силами поддержки Вооружённых сил Украины", — сказано в нём без объяснения причин такого решения.

Герега занимал этот пост с 21 августа 2021 года. На сайте офиса Зеленского также появился указ, согласно которому, эту должность занял Александр Яковец. Ранее он руководил инженерными войсками в командовании Силами поддержки ВСУ.