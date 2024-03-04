На Украине без объяснения причин уволили командующего Силами поддержки ВСУ
Офис Зеленского: Уволен командующий Силами поддержки ВСУ Дмитрий Герега
Дмитрий Герега. Обложка © Wikipedia / Sighb
Командующий Силами поддержки ВСУ Дмитрий Герега уволен, гласит соответствующий указ на сайте офиса Владимира Зеленского. Документ размещён в понедельник, 4 марта.
"Уволить Герегу Дмитрия Михайловича с должности командующего Силами поддержки Вооружённых сил Украины", — сказано в нём без объяснения причин такого решения.
Герега занимал этот пост с 21 августа 2021 года. На сайте офиса Зеленского также появился указ, согласно которому, эту должность занял Александр Яковец. Ранее он руководил инженерными войсками в командовании Силами поддержки ВСУ.
К Силам поддержки Вооружённых сил Украины относятся войска радиоэлектронной борьбы, а также радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, в эту структуру входят инженерные войска, военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.
А 8 февраля Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, который родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами РФ и негативно относятся к карьере сына на Украине. В украинских войсках Сырскому дали прозвища "мясник" и "генерал 200". Его предшественник, Валерий Залужный, уволен без нового назначения, но со словами благодарности "за два года защиты".