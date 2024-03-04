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4 марта, 13:03

СМИ узнали о разрушении партии Зеленского: депутаты массово хотят сдать мандаты

Страна.ua: Всё больше депутатов от партии "Слуга народа" хотят сдать мандаты

Многие депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" хотят досрочно покинуть свои места в украинском парламенте, пишет "Страна.ua". По словам источника издания, о таком желании ранее заявляли примерно 20 парламентариев — теперь же их гораздо больше.

"Сейчас желающих уйти намного больше, но их просто не отпускают. [Одобрение] блокируется на уровне руководства фракции", — рассказал неназванный собеседник.

По его словам, в "Слуге народа" сейчас царит настоящий хаос. Все занимаются чем хотят, а руководство совершенно не считается с мнением членов партии. Также на многих депутатов оказывают гнетущее воздействие обстановка на фронте и не оправдавшиеся надежды на успех ВСУ.

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Ранее Life.ru писал, что офис Зеленского направит в Конституционный суд Украины обращение насчёт его полномочий, которые истекают 20 мая текущего года. К слову, сам Зеленский неоднократно заявлял, что президентские выборы проводиться в ближайшее время не будут.

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TACC / Zuma

Наталья Исакова
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