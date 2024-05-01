Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", — сказано в документе.

Кто займёт место Витюка, пока не известно. Официальных распоряжений не поступало.

Ранее Зеленский уволил командующего Силами поддержки ВСУ Александра Яковца спустя менее чем два месяца после назначения. При этом по другому указу Яковец назначен главой администрации Государственной специальной службы транспорта. Что стало причиной перестановки, неизвестно.