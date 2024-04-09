Чистки продолжаются: Зеленский уволил несколько командующих оперативными группировками ВСУ
Гончаренко* заявил об увольнении ряда командующих оперативными командованиями ВСУ
На Украине уволили командующих оперативными командованиями (ОК) ВСУ "Юг" и "Запад" Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Причины он уточнять не стал.
"Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили", — написал нардеп в телеграм-канале.
По его словам, на место Ковальчука назначен бывший комбриг 59-й бригады ВСУ полковник Геннадий Шаповалов, а командующим ОК "Запад" теперь стал генерал Владимир Шведюк, ранее служивший в силах территориальной обороны (ТРО). Как отметил Гончаренко*, вероятно, это не последние кадровые чистки. Официальные документы об увольнении и назначении командующих пока не опубликованы.
К слову, это уже не первые кадровые перестановки в Незалежной. Не так давно Зеленский уволил двух заместителей главы своего офиса Андрея Ермака. Помимо Андрея Смирнова был отстранён Алексей Днепров. Им на смену пришли Елена Ковальская и Ирина Мудрая. Также должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) лишился Алексей Данилов.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Telegram / V_Zelenskiy_official