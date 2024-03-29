Регион

Уведомления отключены

29 марта, 18:38

Зеленский устроил чистку в Офисе президента Украины

Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса президента Украины Ермака

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / IMAGO / APAimages

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / IMAGO / APAimages

Владимир Зеленский продолжает делать кадровые перестановки в рядах высшего руководства Украины. На этот раз были уволены двое заместителей начальника офиса президента Андрея Ермака. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Свои посты покинули Андрей Смирнов и Алексей Днепров, на замену которым были назначены Елена Ковальская и Ирина Мудрая. Причины перестановок не разглашаются.

Договорённости против ультиматумов: Политолог объяснил, в чём разница мирных планов Китая и Зеленского
Договорённости против ультиматумов: Политолог объяснил, в чём разница мирных планов Китая и Зеленского

Ранее Алексей Данилов был уволен Владимиром Зеленским с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Его место на этой должности занял глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Зеленский подтвердил сообщения депутата Рады о том, что согласовал назначение Алексея Данилова послом в Молдавии.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров