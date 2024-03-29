Зеленский устроил чистку в Офисе президента Украины
Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса президента Украины Ермака
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / IMAGO / APAimages
Владимир Зеленский продолжает делать кадровые перестановки в рядах высшего руководства Украины. На этот раз были уволены двое заместителей начальника офиса президента Андрея Ермака. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Свои посты покинули Андрей Смирнов и Алексей Днепров, на замену которым были назначены Елена Ковальская и Ирина Мудрая. Причины перестановок не разглашаются.
Ранее Алексей Данилов был уволен Владимиром Зеленским с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Его место на этой должности занял глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Зеленский подтвердил сообщения депутата Рады о том, что согласовал назначение Алексея Данилова послом в Молдавии.