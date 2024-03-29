Договорённости против ультиматумов: Политолог объяснил, в чём разница мирных планов Китая и Зеленского Политолог Старовойтов: "План Зеленского" состоит из одних ультиматумов 29 марта, 10:48 Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen

Мирный план Китая, который похвалил глава МИД РФ Сергей Лавров, совпадает с позицией Москвы и заключается в том, что, договариваясь о формуле мира по Украине, необходимо учитывать весь современный политический контекст. Об этом Life.ru заявил политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов. При этом так называемый план Владимира Зеленского состоит из одних ультиматумов.

"Ситуация изменилась кардинальным образом, те варианты, которые предлагает Зеленский, выглядят настолько ограничивающими, что фактически их можно назвать запретительными предложениями. Это не попытка (договориться. — Прим. Life.ru). Лавров, как дипломат, говорит ровно об этом. Если мы хотим договариваться, мы должны договариваться, а не ставить друг другу ультиматумы", — подчеркнул эксперт.

Старовойтов напомнил, что признаком конструктивных переговоров является пошаговое движение на смягчение позиций, то есть поиск компромисса, а если говорить языком ультиматумов — ни о чём договориться невозможно.

"Позиция Украины: "Мы ни о чём договариваться не будем". Позиция России, Китая и ряда других государств заключается в том, что надо исходить из реально существующего политического контекста, мир изменился, мы должны это учитывать", — добавил политолог, призвав учитывать не только политический контекст, но и реальный.