В Раде раскрыли новое место работы Данилова после увольнения из СНБО

"Данилов едет в Молдову. Послом", — написал он, пошутив, что это "практически Норвегия", как он предполагал раньше.

Сегодня Зеленский провёл первое заседание СНБО с новым руководителем Александром Литвиненко. Новое место работы он раскрывать пока не стал, отметив только, что уволенный с должности секретаря СНБО Данилов будет работать "на дипломатическом направлении". К слову, сегодня должность посла в Молдавии стала вакантной.