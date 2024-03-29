В Раде раскрыли новое место работы Данилова после увольнения из СНБО
Нардеп Гончаренко*: Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом в Молдавии
Алексей Данилов. Фото © ТАСС / AP
Экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии, утверждает депутат Рады Гончаренко* в своём телеграм-канале.
"Данилов едет в Молдову. Послом", — написал он, пошутив, что это "практически Норвегия", как он предполагал раньше.
Сегодня Зеленский провёл первое заседание СНБО с новым руководителем Александром Литвиненко. Новое место работы он раскрывать пока не стал, отметив только, что уволенный с должности секретаря СНБО Данилов будет работать "на дипломатическом направлении". К слову, сегодня должность посла в Молдавии стала вакантной.
Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО 26 марта. Предполагалось, что бывший чиновник станет послом Украины в Норвегии. В офисе Зеленского назвали случившееся стандартной кадровой ротацией.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.