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29 марта, 12:28

В Раде раскрыли новое место работы Данилова после увольнения из СНБО

Нардеп Гончаренко*: Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом в Молдавии

Алексей Данилов. Фото © ТАСС / AP

Алексей Данилов. Фото © ТАСС / AP

Экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии, утверждает депутат Рады Гончаренко* в своём телеграм-канале.

"Данилов едет в Молдову. Послом", — написал он, пошутив, что это "практически Норвегия", как он предполагал раньше.

Сегодня Зеленский провёл первое заседание СНБО с новым руководителем Александром Литвиненко. Новое место работы он раскрывать пока не стал, отметив только, что уволенный с должности секретаря СНБО Данилов будет работать "на дипломатическом направлении". К слову, сегодня должность посла в Молдавии стала вакантной.

"Беспросветно": Уволенный с поста секретаря СНБО Данилов раскрыл истинное положение дел на Украине
"Беспросветно": Уволенный с поста секретаря СНБО Данилов раскрыл истинное положение дел на Украине

Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО 26 марта. Предполагалось, что бывший чиновник станет послом Украины в Норвегии. В офисе Зеленского назвали случившееся стандартной кадровой ротацией.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
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