Зеленский уволил своего давнего соратника по "Кварталу-95" с поста первого советника
Зеленский уволил ряд советников, в том числе главу "Квартала-95" Шефира
Глава киевского режима Владимир Зеленский 30 марта уволил с государственных должностей ряд советников и помощников, в числе которых оказался и занимавший пост первого помощника украинского лидера Сергей Шефир, основавший и возглавлявший студию "Квартал-95". Это следует из публикаций на сайте офиса президента Незалежной.
"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", — говорится в распоряжении Зеленского.
Помимо Шефира были уволены советники Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий. Ещё с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая и уполномоченный по волонтёрской деятельности Наталья Пушкарёва.
Шефир находился на должности первого помощника президента Украина с 2019 года. До этого занимался продюсированием сериалов и был директором "Квартала-95". Говорят, что Шефир давно дружит с Зеленским и является именно тем человеком, который протолкнул бывшего кавээнщика в большую политику. Также есть предположения, что бывший продюсер в качестве первого помощника был ответственным за ежедневный распорядок Зеленского.
К слову, это уже не первые кадровые перестановки в Незалежной. Накануне днём Зеленский уволил двух заместителей начальника офиса президента Андрея Ермака. Помимо Андрея Смирнова был отстранён Алексей Днепров. Им на смену пришли Елена Ковальская и Ирина Мудрая. Также должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) лишился Алексей Данилов.
ТАСС / AP / Wolfgang Rattay