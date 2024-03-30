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30 марта, 11:21

Зеленский уволил своего давнего соратника по "Кварталу-95" с поста первого советника

Зеленский уволил ряд советников, в том числе главу "Квартала-95" Шефира

Глава киевского режима Владимир Зеленский 30 марта уволил с государственных должностей ряд советников и помощников, в числе которых оказался и занимавший пост первого помощника украинского лидера Сергей Шефир, основавший и возглавлявший студию "Квартал-95". Это следует из публикаций на сайте офиса президента Незалежной.

"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", говорится в распоряжении Зеленского.

Помимо Шефира были уволены советники Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий. Ещё с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая и уполномоченный по волонтёрской деятельности Наталья Пушкарёва.

Шефир находился на должности первого помощника президента Украина с 2019 года. До этого занимался продюсированием сериалов и был директором "Квартала-95". Говорят, что Шефир давно дружит с Зеленским и является именно тем человеком, который протолкнул бывшего кавээнщика в большую политику. Также есть предположения, что бывший продюсер в качестве первого помощника был ответственным за ежедневный распорядок Зеленского.

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К слову, это уже не первые кадровые перестановки в Незалежной. Накануне днём Зеленский уволил двух заместителей начальника офиса президента Андрея Ермака. Помимо Андрея Смирнова был отстранён Алексей Днепров. Им на смену пришли Елена Ковальская и Ирина Мудрая. Также должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) лишился Алексей Данилов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Wolfgang Rattay

Юрий Лысенко
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