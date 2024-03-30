Зеленский расплылся в улыбке после вопроса о кровавом теракте в "Крокусе"
Зеленский счёл смешным вопрос американского журналиста о теракте в "Крокусе"
Зеленский расплылся в улыбке после вопроса о теракте в "Крокусе". Скриншот видео © YouTube / CBS News
Владимира Зеленского развеселил вопрос американского журналиста CBS News о причастности Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", где головорезы забрали жизни более 140 невинных человек. Интервью опубликовано на YouTube-канале телекомпании.
"Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберёмся", — сказал политик, улыбнувшись.
Далее в разговоре с журналистом Зеленский выглядел воодушевлённым и радостным, однако на вопросы о тяжёлом положении дел на Украине он отвечал не так бодро.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был пройти концерт группы "Пикник", и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар в концертном комплексе и на автомобиле уехали в направлении границы с Украиной. Жертвами головорезов стали 144 человека. Число пострадавших превысило 550.