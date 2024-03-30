Зеленский расплылся в улыбке после вопроса о кровавом теракте в "Крокусе"

Владимира Зеленского развеселил вопрос американского журналиста CBS News о причастности Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", где головорезы забрали жизни более 140 невинных человек. Интервью опубликовано на YouTube-канале телекомпании.

"Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберёмся", — сказал политик, улыбнувшись.