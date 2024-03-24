Киевский бар ввёл в меню сет "Крокус сити"
Украинский ресторан сделал сет "Крокус сити" в своём меню. Обложка © Telegram / Политика страны
Ресторан "Офензива" в Киеве ввёл в меню позицию "Крокус сити". В блюдо за 250 гривен входят картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареная моцарелла.
Заведение также предлагает посетителям стейк с названием "Дарья Дугина" и сэндвич "Навальный*". Сам ресторан описывает себя как "патриотически-мемный бар".
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле" и подожгли здание. Жертвами страшной трагедии стали 133 человека. Число пострадавших возросло до 152. Силовики задержали 11 подозреваемых, четверо из них пытались сбежать на Украину, но были пойманы в Брянской области. Следователи проводят допрос. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.