Киевский бар ввёл в меню сет "Крокус сити"

Ресторан "Офензива" в Киеве ввёл в меню позицию "Крокус сити". В блюдо за 250 гривен входят картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареная моцарелла.

Заведение также предлагает посетителям стейк с названием "Дарья Дугина" и сэндвич "Навальный*". Сам ресторан описывает себя как "патриотически-мемный бар".