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24 марта, 10:53

Киевский бар ввёл в меню сет "Крокус сити"

Украинский ресторан сделал сет "Крокус сити" в своём меню. Обложка © Telegram / Политика страны

Украинский ресторан сделал сет "Крокус сити" в своём меню. Обложка © Telegram / Политика страны

Ресторан "Офензива" в Киеве ввёл в меню позицию "Крокус сити". В блюдо за 250 гривен входят картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареная моцарелла.

Заведение также предлагает посетителям стейк с названием "Дарья Дугина" и сэндвич "Навальный*". Сам ресторан описывает себя как "патриотически-мемный бар".

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Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле" и подожгли здание. Жертвами страшной трагедии стали 133 человека. Число пострадавших возросло до 152. Силовики задержали 11 подозреваемых, четверо из них пытались сбежать на Украину, но были пойманы в Брянской области. Следователи проводят допрос. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Александра Мышляева
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