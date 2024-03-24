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Посольство США в Москве приспустило флаг в знак скорби о жертвах теракта

24 марта, 08:02
Посольство США в Москве приспустило флаг в память о погибших в "Крокусе". Обложка © Telegram / Посольство США в Москве

Посольство США в Москве приспустило флаг в память о погибших в "Крокусе". Обложка © Telegram / Посольство США в Москве

Посольство США в Москве выразило солидарность с россиянами, приспустив флаг в день общенационального траура, объявленного в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сказано в телеграм-канале дипмиссии.

"Сегодня Посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта", — говорится в тексте.

Россияне продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у "Крокуса"
Россияне продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у "Крокуса"

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле" и подожгли здание. Жертвами массового убийства стали 133 человека. Число пострадавших возросло до 152. Силовики задержали 11 подозреваемых, четверо из них пытались сбежать на Украину, но были пойманы в Брянской области. Следователи проводят допрос задержанных. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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