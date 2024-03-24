Посольство США в Москве приспустило флаг в знак скорби о жертвах теракта

Посольство США в Москве приспустило флаг в память о погибших в "Крокусе". Обложка © Telegram / Посольство США в Москве

Посольство США в Москве выразило солидарность с россиянами, приспустив флаг в день общенационального траура, объявленного в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сказано в телеграм-канале дипмиссии.