Посольство США в Москве приспустило флаг в знак скорби о жертвах теракта
Посольство США в Москве приспустило флаг в память о погибших в "Крокусе". Обложка © Telegram / Посольство США в Москве
Посольство США в Москве выразило солидарность с россиянами, приспустив флаг в день общенационального траура, объявленного в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сказано в телеграм-канале дипмиссии.
"Сегодня Посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта", — говорится в тексте.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле" и подожгли здание. Жертвами массового убийства стали 133 человека. Число пострадавших возросло до 152. Силовики задержали 11 подозреваемых, четверо из них пытались сбежать на Украину, но были пойманы в Брянской области. Следователи проводят допрос задержанных. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.