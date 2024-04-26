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26 апреля, 15:32

Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ спустя менее чем два месяца после назначения

Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Яковца

Александр Яковец. Обложка © Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Александр Яковец. Обложка © Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Владимир Зеленский уволил командующего Сил поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Яковца. На этом посту он продержался менее чем два месяца.

Указ Зеленского об увольнении командующего датирован и опубликован 26 апреля. При этом по другому указу Яковец назначен главой администрации государственной специальной службы транспорта. Что стало причиной перестановки, неизвестно.

К Силам поддержки ВСУ относятся войска радиоэлектронной борьбы, а также радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, в эту структуру входят инженерные войска, военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.

Отметим, что предыдущего командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу Зеленский снял с должности 4 марта. А на днях сообщалось, что на Украине уволили заместителя министра обороны Виталия Половенко.

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Наталья Исакова
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