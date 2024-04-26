Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ спустя менее чем два месяца после назначения

Владимир Зеленский уволил командующего Сил поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Яковца. На этом посту он продержался менее чем два месяца.

Указ Зеленского об увольнении командующего датирован и опубликован 26 апреля. При этом по другому указу Яковец назначен главой администрации государственной специальной службы транспорта. Что стало причиной перестановки, неизвестно.