Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ спустя менее чем два месяца после назначения
Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Яковца
Александр Яковец. Обложка © Telegram / Генеральний штаб ЗСУ
Владимир Зеленский уволил командующего Сил поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Яковца. На этом посту он продержался менее чем два месяца.
Указ Зеленского об увольнении командующего датирован и опубликован 26 апреля. При этом по другому указу Яковец назначен главой администрации государственной специальной службы транспорта. Что стало причиной перестановки, неизвестно.
К Силам поддержки ВСУ относятся войска радиоэлектронной борьбы, а также радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, в эту структуру входят инженерные войска, военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.
Отметим, что предыдущего командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу Зеленский снял с должности 4 марта. А на днях сообщалось, что на Украине уволили заместителя министра обороны Виталия Половенко.