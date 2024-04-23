На Украине уволили заместителя министра обороны Виталия Половенко
Виталий Половенко. Фото © Telegram / АрміяINFORM
Кабинет министров Украины отстранил Виталия Половенко от должности заместителя министра обороны страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства. При этом причина его увольнения неизвестна.
"На заседании 23 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины", — говорится в сообщении кабмина.
Помимо этого, под увольнение также подпала заместитель председателя Национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.
Как уже рассказывал Life.ru, это уже не первая чистка в рядах украинских чиновников. Так, ещё в конце марта Зеленский уволил двух заместителей начальника офиса президента Андрея Ермака. Помимо Андрея Смирнова также был отстранён Алексей Днепров. Примечательно, что должности заняли девушки — Елена Ковальская и Ирина Мудрая. А до этого с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был уволен Алексей Данилов. Кроме того, по некоторым данным, вскоре могут заменить премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу МИД Дмитрия Кулебу.