На Украине прогнозируют замену Шмыгаля на Ермака Экс депутат Рады Мосийчук заявил о скорой отставке Шмыгаля и Кулебы 19 апреля, 15:53 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / Manuel Balce Ceneta / АР / Evgeniy Maloletka

Украинские политики прогнозируют скорую отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы МИД Дмитрия Кулебы. Как пишет в телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, новым премьером может стать глава офиса президента Андрей Ермак.

В свою очередь депутат Ярослав Железняк пишет, что уволены будут три-четыре министра, включая двух вице-премьеров, генпрокурор, члены Счётной палаты и, возможно, "ещё пара позиций".

А нардеп Алексей Гончаренко* уверен, что точно будет уволена вице-премьер Ирина Верещук, также в отставку могут отправить министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра образования Оксена Лисового. Также, по данным Гончаренко*, Минкульт будет расформирован.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Александра Вишнякова