Стало известно, с чем связана чистка в Офисе президента Украины

Отставка заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова связана с расследованием Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.

По его данным, Смирнова уволили из-за того, что НАБУ готовится предъявить чиновнику подозрение в "незаконном обогащении". Так, в настоящее время бюро расследует недавние покупки его родным братом недвижимости, а также возможную связь с деятельностью Смирнова как заместителя главы Офиса президента.