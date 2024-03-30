Стало известно, с чем связана чистка в Офисе президента Украины
"Страна.ua": Зеленский уволил замглавы Офиса президента Украины из-за коррупции
Отставка заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова связана с расследованием Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
По его данным, Смирнова уволили из-за того, что НАБУ готовится предъявить чиновнику подозрение в "незаконном обогащении". Так, в настоящее время бюро расследует недавние покупки его родным братом недвижимости, а также возможную связь с деятельностью Смирнова как заместителя главы Офиса президента.
Также уточняется, что Высший антикоррупционный суд страны допустил следователей до материалов личного дела чиновника как бывшего депутата Днепропетровского областного совета, а также к прочим данным, содержащим образцы его почерка и подписи.
Напомним, сегодня стало известно, что Зеленский устроил чистку и уволил двух заместителей начальника Офиса президента Андрея Ермака. Помимо Андрея Смирнова также был отстранён Алексей Днепров. Им на смену пришли Елена Ковальская и Ирина Мудрая. К слову, это уже не первые кадровые перестановки в Незалежной. Ранее должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) лишился Алексей Данилов.
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