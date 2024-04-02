Украинские СМИ связали кадровые чистки в окружении Зеленского с влиянием Ермака

Кадровые перестановки в высших эшелонах власти Незалежной связаны с влиянием главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Журналисты попросили поделиться своим мнением по этому поводу политолога Константина Бондаренко. Собеседник издания подчеркнул, что, судя по всему, Ермак вычищает ОП от "чуждых ему элементов". Помимо того, сообщалось, что подобные кадровые чистки могут свидетельствовать о доверии Владимира Зеленского к главе ОП.