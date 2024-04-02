Украинские СМИ связали кадровые чистки в окружении Зеленского с влиянием Ермака
"Страна.ua": Кадровые перестановки на Украине связаны с влиянием Ермака
Кадровые перестановки в высших эшелонах власти Незалежной связаны с влиянием главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".
Журналисты попросили поделиться своим мнением по этому поводу политолога Константина Бондаренко. Собеседник издания подчеркнул, что, судя по всему, Ермак вычищает ОП от "чуждых ему элементов". Помимо того, сообщалось, что подобные кадровые чистки могут свидетельствовать о доверии Владимира Зеленского к главе ОП.
"Мы наблюдаем окончательное оформление модели управления страной. <…> Главный орган страны — ОП, а Ермак в нём исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова "правительство")", — отметил политолог Руслан Бортник.
Ранее Life.ru писал о том, что Зеленский уволил ряд видных украинских политических деятелей. Среди них экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, которого назначили послом Украины в Молдавии, а также заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов. Отставка последнего, по данным "Страна.ua", связана с расследованием Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
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