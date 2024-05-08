На Украине в 11-й раз продлили военное положение и мобилизацию

Верховная рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — до 11 августа 2024 года. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко*.

"За продление военного положения — 339 [депутата]. За продолжение мобилизации — 336", — написал он в телеграм-канале.

Известно, что это уже 11-е продление военного положения и всеобщей мобилизации, которые были введены на Украине 24 февраля 2022 года. В предыдущий раз оно сделало невозможным проведение президентских выборов, запланированных в мае.

А на днях Минобороны Украины разместило приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. В документе уточняется, что в армию не будут призывать онкобольных с метастазами или при невозможности проведения операции.