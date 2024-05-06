Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 12:47

Зеленский просит продлить военное положение и мобилизацию на Украине до осени

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты об очередном продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, которые истекают 14 мая. Соответствующие данные появились на сайте украинского парламента.

Согласно проектам законов, предполагается продлить срок действия военного положения с 05:30 (время совпадает с московским) 14 мая на 90 суток. Военное положение и всеобщая мобилизация действуют в Незалежной с 24 февраля 2022 года, каждый раз они вводятся на три месяца, а затем продлеваются.

В Думе предложили призвать в ВСУ Байдена с Зеленским по закону о мобилизации умственно отсталых
В Думе предложили призвать в ВСУ Байдена с Зеленским по закону о мобилизации умственно отсталых

3 мая Министерство обороны Украины разместило приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. В документе уточняется, что в армию не будут призывать онкобольных с метастазами или при невозможности проведения операции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров