Зеленский просит продлить военное положение и мобилизацию на Украине до осени

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты об очередном продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, которые истекают 14 мая. Соответствующие данные появились на сайте украинского парламента.

Согласно проектам законов, предполагается продлить срок действия военного положения с 05:30 (время совпадает с московским) 14 мая на 90 суток. Военное положение и всеобщая мобилизация действуют в Незалежной с 24 февраля 2022 года, каждый раз они вводятся на три месяца, а затем продлеваются.