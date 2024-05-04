В Думе предложили призвать в ВСУ Байдена с Зеленским по закону о мобилизации умственно отсталых

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил мобилизовать в Вооружённые силы Украины (ВСУ) президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Так он отреагировал на решение начать призывать в армию Незалежной граждан с психическими заболеваниями и диагнозом "умственная отсталость" в связи с острым недостатком в живой силе.

"Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулёзом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов", — написал Володин у себя в телеграм-канале.

Но как бы ни хотелось привлечь к ответу высокопоставленных авторов этого решения, они в итоге отсидятся в своих кабинетах, заметил спикер ГД. А всем остальным украинцам, по его оценке, отведена роль лишь расходного материала, которого становится всё меньше.