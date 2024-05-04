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4 мая, 06:47

В Думе предложили призвать в ВСУ Байдена с Зеленским по закону о мобилизации умственно отсталых

Спикер Госдумы Володин предложил призвать Байдена и Зеленского в ВСУ

Президент США Джо Байден, Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Президент США Джо Байден, Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил мобилизовать в Вооружённые силы Украины (ВСУ) президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Так он отреагировал на решение начать призывать в армию Незалежной граждан с психическими заболеваниями и диагнозом "умственная отсталость" в связи с острым недостатком в живой силе.

"Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулёзом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов", — написал Володин у себя в телеграм-канале.

Часть украинских чиновников отправят в армию вслед за больными ВИЧ и умственно отсталыми
Часть украинских чиновников отправят в армию вслед за больными ВИЧ и умственно отсталыми

Но как бы ни хотелось привлечь к ответу высокопоставленных авторов этого решения, они в итоге отсидятся в своих кабинетах, заметил спикер ГД. А всем остальным украинцам, по его оценке, отведена роль лишь расходного материала, которого становится всё меньше.

Напомним, 3 мая Министерство обороны Украины разместило приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. В документе уточняется, что в армию не будут призывать онкобольных с метастазами или при невозможности проведения операции.

Андрей Бражников
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