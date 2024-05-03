Часть украинских чиновников отправят в армию вслед за больными ВИЧ и умственно отсталыми
Минобороны Украины анонсировало лишение ряда чиновников брони от мобилизации
Некоторых украинских чиновников лишат брони от мобилизации и призовут на фронт. Об этом заявил спикер Минобороны Незалежной Дмитрий Лазуткин.
По его словам, забронированными останутся госслужащие категории "А". К ним относят председателей поселковых и городских советов и иных чиновников, возглавляющих структуры и являющихся председателями госорганов и органов местного самоуправления. При этом госслужащие категорий "Б" и "В" будут бронироваться на 50%.
"То есть люди, возглавляющие определённые департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория "В" — это уже исполнители", — пояснил Лазуткин телеканалу Еspreso.
Вместе с тем отсрочка от службы остаётся у сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, а также у судей и работников, занимающихся киберзащитой.
Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно этому документу, военнообязанные в течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Если же они этого не сделают, их ждёт задержание и ряд санкций. Кроме того, в законе не прописаны сроки демобилизации. А сегодня Минобороны Украины разместило приказ, согласно которому в ВСУ будут призывать больных раком, ВИЧ и психическими патологиями.
TASS / Ura.ru