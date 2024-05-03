Часть украинских чиновников отправят в армию вслед за больными ВИЧ и умственно отсталыми

Некоторых украинских чиновников лишат брони от мобилизации и призовут на фронт. Об этом заявил спикер Минобороны Незалежной Дмитрий Лазуткин.

По его словам, забронированными останутся госслужащие категории "А". К ним относят председателей поселковых и городских советов и иных чиновников, возглавляющих структуры и являющихся председателями госорганов и органов местного самоуправления. При этом госслужащие категорий "Б" и "В" будут бронироваться на 50%.

"То есть люди, возглавляющие определённые департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория "В" — это уже исполнители", — пояснил Лазуткин телеканалу Еspreso.

Вместе с тем отсрочка от службы остаётся у сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, а также у судей и работников, занимающихся киберзащитой.