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3 мая, 17:41

Часть украинских чиновников отправят в армию вслед за больными ВИЧ и умственно отсталыми

Минобороны Украины анонсировало лишение ряда чиновников брони от мобилизации

Некоторых украинских чиновников лишат брони от мобилизации и призовут на фронт. Об этом заявил спикер Минобороны Незалежной Дмитрий Лазуткин.

По его словам, забронированными останутся госслужащие категории "А". К ним относят председателей поселковых и городских советов и иных чиновников, возглавляющих структуры и являющихся председателями госорганов и органов местного самоуправления. При этом госслужащие категорий "Б" и "В" будут бронироваться на 50%.

"То есть люди, возглавляющие определённые департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория "В" — это уже исполнители", — пояснил Лазуткин телеканалу Еspreso.

Вместе с тем отсрочка от службы остаётся у сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, а также у судей и работников, занимающихся киберзащитой.

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Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно этому документу, военнообязанные в течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Если же они этого не сделают, их ждёт задержание и ряд санкций. Кроме того, в законе не прописаны сроки демобилизации. А сегодня Минобороны Украины разместило приказ, согласно которому в ВСУ будут призывать больных раком, ВИЧ и психическими патологиями.

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TASS / Ura.ru

Наталья Исакова
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