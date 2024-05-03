Милонов: ВСУ будут призывать больных, чтобы сынки украинских депутатов жировали в Европе Милонов: Намерение Киева призывать больных напоминает методы нацистской Германии 3 мая, 15:37 Раненые пленные военнослужащие ВСУ в больнице. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Намерение Киева призывать в ВСУ людей с раком, ВИЧ и рядом психических заболеваний напоминает времена нацистской Германии. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По мнению парламентария, таким образом украинское руководство хочет избавиться от больных граждан и не тратить деньги на их лечение и обследование.

"Отправить на фронт психически больного человека равнозначно тому, что он погибнет. Он не сможет адекватно реагировать на ситуацию, и он, скорее всего, погибнет, а Украина сэкономит лишние деньги, они смогут потратить на себя любимых. То же самое касается и людей с системными заболеваниями, с гепатитом, ВИЧ. Ведь не надо будет тратить деньги на терапию. Просто их можно пустить, извините меня, на убой. Это мерзко, это гадко", — отметил Милонов.

С другой стороны, подчеркнул депутат, "жирные, холёные, модно одетые сынки украинских депутатов и чиновников, не будучи больными людьми, прекрасно чувствуют себя в Европе, так же как и все эти сбежавшие галушки".

"Поэтому бедные украинцы будут погибать ради того, чтобы галушки могли жить и жировать в Европе", — добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В документе есть несколько пунктов, фактически делающих тотальным контроль за военнообязанными. А сегодня Минобороны Украины разместило приказ, согласно которому в ВСУ будут призывать больных раком, ВИЧ и психическими патологиями.