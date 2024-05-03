В РФ уличили Зеленского в желании уничтожить народ Украины после решения призывать больных
Свинцов: Расширяя категории годных к службе, Зеленский уничтожает украинцев
Владимир Зеленский решил уничтожить всех граждан Украины, расширяя категории людей, которые пригодны к службе в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы России Андрей Свинцов. Парламентарий выразил беспокойство по этому поводу и пояснил, что подобные шаги киевского режима вызывают исключительно грустные эмоции.
"Мы видим, что под давлением западных кураторов, в первую очередь Вашингтона, он [Зеленский] начинает призывать в армию и женщин. Конечно, часть мужского населения покинула территорию Украины, просто сбежав в Европу и в другие страны, но всех, кого он может поймать на территории Украины, он всех пытается записать в ряды ВСУ и отправить на поле боя, для того чтобы они там погибли. Абсолютно, так сказать, бессмысленно защищая исключительно его личные амбиции и его нацистский режим", — подчеркнул парламентарий.
Свинцов указал на печальный исход этой ситуации. По его словам, украинцы и россияне являются единым народом, несмотря на то что часть русской нации подверглась тотальной пропаганде. Депутат уточнил, что из них сделали "уникальных" граждан Незалежной, которых не существует ни в одном учебнике истории. Свинцов также отметил, что русскому народу придётся пройти через ещё одну череду очищения, а ВС РФ — добраться до границ с Польшей, тогда на этой территории воцарится мир. Парламентарий заключил, что не видит другого пути.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В документе есть несколько пунктов, фактически делающих тотальным контроль за военнообязанными. Кроме того, глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации в Незалежной с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников. Также в Киеве идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Среди прочего в ВСУ хотят забирать женщин. А сегодня Минобороны Украины разместило приказ, согласно которому в ВСУ будут призывать больных раком, ВИЧ и психическими патологиями.
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