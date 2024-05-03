Владимир Зеленский решил уничтожить всех граждан Украины, расширяя категории людей, которые пригодны к службе в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы России Андрей Свинцов. Парламентарий выразил беспокойство по этому поводу и пояснил, что подобные шаги киевского режима вызывают исключительно грустные эмоции.

"Мы видим, что под давлением западных кураторов, в первую очередь Вашингтона, он [Зеленский] начинает призывать в армию и женщин. Конечно, часть мужского населения покинула территорию Украины, просто сбежав в Европу и в другие страны, но всех, кого он может поймать на территории Украины, он всех пытается записать в ряды ВСУ и отправить на поле боя, для того чтобы они там погибли. Абсолютно, так сказать, бессмысленно защищая исключительно его личные амбиции и его нацистский режим", — подчеркнул парламентарий.