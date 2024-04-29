На Украине мобилизуют водителей международных грузоперевозок, снимая их с рейсов

Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) останавливают автомобили, осуществляющие международные грузоперевозки, и мобилизуют водителей прямо посреди рейса, не чураясь применять силу. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков.

Ассоциация получает множество жалоб от занимающихся автомобильными грузоперевозками компаний, которые заявляют, что их водителей по возвращении на Украину задерживают, проверяют их документы и сразу после этого направляют в военкомат. Если шофёр не горит желанием ехать в ТЦК, то его увозят туда силой, после чего с ним уже не связаться. Именно так пропали несколько водителей, которых сняли с рейсов на посту Нижние Ворота, расположенном в Закарпатской области.

Издание подчёркивает, что мужчин обещают отпускать сразу же после проверки документов, но на деле их отправляют в воинскую часть. А гружёные автомобили так и стоят на дороге и на пропускном пункте, пока за ними не пришлют другого водителя. К слову, материальную ответственность за оставленный груз в итоге несут именно те, кого мобилизовали с водительского кресла.